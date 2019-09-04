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Espreso.tvОбществоДепутат от "Слуги народа" носит шеврон с российским триколором. Фото

Депутат от "Слуги народа" носит шеврон с российским триколором. Фото


фото: livemaster
Депутата от фракции "Слуга народа" Артема Дмитрука сфотографировали в спортивном костюме с российским шевроном

Об этом в своем Facebook написал политтехнолог Виктор Уколов.

Артем Дмитрук - это тот депутат, который во время заседания Верховной Рады намеренно закрывал собой депутата от "Европейской солидарности" Викторию Сюмар во время ее выступления.

"В фейсбук утверждают, что на этом фото именно тот нардеп Слуги народа, который вчера, издеваясь, закрывал собой Викторию Сюмар. Проблема в том, что на его руке шеврон с российским триколором ... Если это действительно он, значит законы для Украины пишет враг, которого партия президента завела в высший орган власти ", - написал Уколов.

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