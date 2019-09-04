Бывшие чиновники продавали лекарства в "ДНР", - СБУ

4 сентября, 2019, 15:10

В Киеве и Днепре СБУ блокировала механизм финансирования террористической деятельности "ДНР" через реализацию лекарственных средств

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".

Отмечается, что злоумышленники систематически перечисляли средства "налоговым" органам псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн.

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.