Бывшие чиновники продавали лекарства в "ДНР", - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".
Отмечается, что злоумышленники систематически перечисляли средства "налоговым" органам псевдореспублики.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн.
Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
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