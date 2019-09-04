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Espreso.tvМирБез Сальвини. В Италии сформировали новое правительство во главе с Конте

Без Сальвини. В Италии сформировали новое правительство во главе с Конте


фото: reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который подал в отставку, сформировал новое коалиционное правительство и остается в прежней должности

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на канцелярию президента Италии.

Новое правительство Италии будет приведено к присяге в четверг, 5 сентября.

Накануне "Движение пяти звезд", которое находилось в бывшем коалиционном правительстве с партией "Лига" Сальвини, одобрило коалиционное соглашение со своими бывшими политическими противниками из Демократической партии.

Должность министра иностранных дел в новом кабинете занял лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо.

В предыдущем правительстве Конте Ди Майо занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.

Новое правительство Италии примет присягу в четверг.

В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

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