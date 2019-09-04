Без Сальвини. В Италии сформировали новое правительство во главе с Конте

4 сентября, 2019, 17:45

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который подал в отставку, сформировал новое коалиционное правительство и остается в прежней должности

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на канцелярию президента Италии.

Новое правительство Италии будет приведено к присяге в четверг, 5 сентября.

Накануне "Движение пяти звезд", которое находилось в бывшем коалиционном правительстве с партией "Лига" Сальвини, одобрило коалиционное соглашение со своими бывшими политическими противниками из Демократической партии.