Без Сальвини. В Италии сформировали новое правительство во главе с Конте
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на канцелярию президента Италии.
Новое правительство Италии будет приведено к присяге в четверг, 5 сентября.
Накануне "Движение пяти звезд", которое находилось в бывшем коалиционном правительстве с партией "Лига" Сальвини, одобрило коалиционное соглашение со своими бывшими политическими противниками из Демократической партии.
Должность министра иностранных дел в новом кабинете занял лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо.
В предыдущем правительстве Конте Ди Майо занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.
Новое правительство Италии примет присягу в четверг.
В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень