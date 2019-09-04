Бабак анонсировала работу фонда, которая уменьшит платежки за тепло минимум вдвое

4 сентября, 2019, 19:11

Глава министерства развития общин и территорий анонсировала начало работы фонда энергоэффективности

Об этом Алена Бабак сказала 24 каналу.

Благодаря работе фонда энергоэффективности, по мнению министра, удастся модернизировать многоквартирные дома украинцев и существенно уменьшить оплату за самую дорогую коммунальную услугу - теплоснабжение.

Она сообщила, что в Украине 80% многоквартирных домов нуждаются в модернизации в плане повышения энергосбережения.

Ранее государство поддерживало только программу "теплых кредитов". Эта программа, говорит Бабак, была эффективной, но она предлагала лишь краткосрочные решения - замену окон, небольшие утепления стен или фасада. Зато Фонд открывает финансирование комплексных проектов модернизации через программу Энергодом.

"Мы ожидаем, что благодаря работе фонда сократится потребление энергии многоквартирными домами - от 20 до 60%. Это означает, что платежки за самую дорогую коммунальную услугу теплоснабжения можно уменьшить в два, а, возможно, даже в более раз", - отметила Бабак.

За 5 лет работы фонда, как ожидает правительство, энергоэффективными станут как минимум 16 тысяч домов. А это сэкономит для государства 1,5 млрд кубометров газа.

"Наша задача - объявить о начале работы фонда и проинформировать всех жителей домов, как они могут воспользоваться его услугами", - подытожила глава Министерства развития общин и территорий.