Апелляцию на приговор "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова направили в Верховный суд РФ

4 сентября, 2019, 18:45

Подконтрольный России Севастопольский городской суд направил уголовное "дело" украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор

Об этом "Крым.Реалии" рассказал адвокат Сергей Легостов.

"Пришло сообщение из Севастопольского городского суда (который рассматривал дело Дудки и Бессарабова по сути, - ред.) о том, что материалы дела, а также апелляционные жалобы направили в Москву в Верховный суд России для рассмотрения (апелляции на приговор, - ред.)", - рассказал Легостов.

Адвокат также отметил, что дата рассмотрения жалобы на приговор по этому делу еще неизвестна, ее назначит Верховный суд России.

Подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов "дела "украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабов - в размере 300 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим приговором.

9 ноября 2016 г. в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

"В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил после задержания Дудки, Штыбликова и Бессарабова представитель (в 2017 году) Минобороны Украины Андрей Лысенко.

16 ноября 2017 г. подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривень), его признали виновным в подготовке диверсии, осуществленной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов.