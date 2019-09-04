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Espreso.tvОбществоАнонсов здесь быть не может: Кремль отказался назвать дату обмена пленными

Анонсов здесь быть не может: Кремль отказался назвать дату обмена пленными

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Об этом сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал Песков.

Он пообещал: "Факт станет известным".

Ранее российский Интерфакс сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Источники российского агентства называли дату 7 сентября.

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