Анонсов здесь быть не может: Кремль отказался назвать дату обмена пленными
4 сентября, 2019, 13:42
В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Об этом сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал Песков.
Он пообещал: "Факт станет известным".
Ранее российский Интерфакс сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.
Источники российского агентства называли дату 7 сентября.
- Напомним, утром 30 августа генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряка.
- В Офисе президента заявили, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.
- Позже пресс-центр СБУ сообщил, что обмен пленными сегодня не состоится.
- По информации журналиста Юрия Бутусова, Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха.
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