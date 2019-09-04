260 км/ч: Porsche представил свой первый электрокар Taycan

4 сентября, 2019, 19:23

4 сентября немецкая компания Porsche показала свой первый электрокар Taycan

Об этом пишет Autonews.

Премьера Porsche Taycan прошла одновременно в Северной Америке, Китае и Европе.

В компании отметили, что Taycan стал первым в мире серийным электрокаром с бортовой системой на 800 вольт, тогда как другие подобные автомобили используют 400-вольтовую схему.

Новинку укомплектовали двумя электромоторами (на передней и задней оси), которые обеспечивают полный привод и сочетаются со специальной двухдиапазонной коробкой передач. Первая ступень призвана обеспечивать максимальное ускорение при старте, тогда как вторая "длинная" передача служит для "сохранения резервов мощности".

На момент запуска Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях - Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Такой автомобиль способен набирать первую «сотню» за 2,8 секунды.

Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 л.с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды.

Максимальная скорость обеих модификаций - 260 км/ч.

Электрокар базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую разработали специально для электромобилей.

Запас хода составляет 500 км.

Восстановить заряд Taycan сможет за 15 минут благодаря 800-вольтовой высокоскоростной системе.