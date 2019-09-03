Жительница Багамских островов спасла 97 собак от урагана "Дориан", приютив их у себя дома (фото)
"97 собак у меня дома, 79 из них сидят в моей спальне. Последняя ночь была настоящим безумием, животные постоянно ходят в туалет, но они, как минимум, уважают мою кровать - никто из них не посмел запрыгнуть на нее", - делится эмоциями зоозащитница в своем Facebook.
Шелла пытается заботиться о собаках как только может - она включала им музыку и кондиционер, показывала мультфильмы, чтобы успокоить пострадавших собак - до тех пор, пока в доме было электричество.
Также она рассказала, что между собаками не возникало никаких конфликтов, ведь "все они братья и сестры по несчастной уличной жизни".
"Они не похожи на эгоистичных людей, которые просто прошли мимо и оставили там умирать. Каждый из них заслуживает на уютный дом, я умоляю вас помочь им. Мое сердце разрывается, что я оставила так много животных на улице просто потому, что больше мой дом не вместит! пожалуйста!
Молюсь за другие острова, которые потерпели сокрушительные потери. Не понимаю, как только собака - любое живое существо - могла выжить на улице. Переживаю за них всем сердцем ", - пишет Шелла.
Люди жертвуют Филлипс деньги (на данный момент - почти $3 тыс.), Некоторые начали приносить ей переноски для собак сразу, как только ураган немного успокоился.
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" Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км / ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия . В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
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