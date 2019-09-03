За сутки боевики 17 раз открывали огонь по ВСУ, есть погибший и раненые

3 сентября, 2019, 07:39

2 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, от начала суток 3 сентября - 2 раза

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Талаковка - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки - с автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Хутора Свободного - с автоматических гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Противник в разное время совершил обстрелы вблизи Павлополь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.