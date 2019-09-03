За сутки боевики 17 раз открывали огонь по ВСУ, есть погибший и раненые
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза неподалеку Водяного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Гранитного - с запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
- неподалеку Талаковка - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- около Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;
- неподалеку Красногоровки - с автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Хутора Свободного - с автоматических гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".
Противник в разное время совершил обстрелы вблизи Павлополь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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