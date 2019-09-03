Испанская певица погибла от взрыва фейерверка
3 сентября, 2019, 21:40
В Испании во время концерта из-за взрыва пиротехнического устройства погибла поп-певица Жоана Сайнс Гарсия
Об этом сообщает Newsweek.
"Испанская поп-звезда Жоана Сайнс Гарсия погибла в результате взрыва фейерверка во время концерта неподалеку Мадрида в воскресенье", - говорится в сообщении.
30-летняя артистка выступала вместе со своим коллективом в последний день четырехдневного фестиваля в городе Лас-Берланас, когда на сцене взорвался фейерверк.
В Гарсию попал картридж пиротехнического устройства, в результате чего она потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где певица и умерла.
Вероятно, инцидент произошел из-за производственного брака пиротехнического изделия, сейчас на предприятии-изготовителе продолжаются проверки.
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