Испанская певица погибла от взрыва фейерверка

3 сентября, 2019, 21:40

В Испании во время концерта из-за взрыва пиротехнического устройства погибла поп-певица Жоана Сайнс Гарсия

Об этом сообщает Newsweek.

"Испанская поп-звезда Жоана Сайнс Гарсия погибла в результате взрыва фейерверка во время концерта неподалеку Мадрида в воскресенье", - говорится в сообщении.

30-летняя артистка выступала вместе со своим коллективом в последний день четырехдневного фестиваля в городе Лас-Берланас, когда на сцене взорвался фейерверк.

В Гарсию попал картридж пиротехнического устройства, в результате чего она потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где певица и умерла.

Вероятно, инцидент произошел из-за производственного брака пиротехнического изделия, сейчас на предприятии-изготовителе продолжаются проверки.