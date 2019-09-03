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Espreso.tvОбществоВ итальянском парке появилась фреска с портретом ликвидированного боевика Захарченко

В итальянском парке появилась фреска с портретом ликвидированного боевика Захарченко

Главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко убили 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе "Сепар"

Об этом пишут росСМИ, передает УНИАН .

"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, участвовавших в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке" Дора ", который власть отвела как раз для таких свободных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут" , - говорится в сообщении.

Фреска расположена в туринском парка уличного искусства.

 

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