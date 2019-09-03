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Espreso.tvМирВ Тбилиси проходит акция против выдвижения главы МВД в премьеры

В Тбилиси проходит акция против выдвижения главы МВД в премьеры

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция против выдвижения главы Министерства внутренних дел Георгия Гахария на должность премьер-министра страны

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Как сообщается, акция организована движением "Позор". На ней также находятся лидеры "Единого национального движения".

На акции митингующие выступают против выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.

Напомним, 3 сентября партия "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Георгия Гахарию на должность премьер-министра Грузии.

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