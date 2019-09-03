В среду в Украине ощутимо похолодает

3 сентября, 2019, 11:17

В среду, 4 сентября, похолодание в Украине принесет атмосферный фронт

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха: днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже.

На Востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса.

В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м / с.

"Кстати, такой метеострибок может немного стукнуть по голове и сосудах, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется, холода еще не пускать, потому что арбузы еще надо все доесть", - отметила синоптик.