В среду в Украине ощутимо похолодает
3 сентября, 2019, 11:17
В среду, 4 сентября, похолодание в Украине принесет атмосферный фронт
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха: днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже.
На Востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса.
В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м / с.
"Кстати, такой метеострибок может немного стукнуть по голове и сосудах, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется, холода еще не пускать, потому что арбузы еще надо все доесть", - отметила синоптик.
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