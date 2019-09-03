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Espreso.tvОбществоВ Словакии депутат потерял мандат из-за расизма

В Словакии депутат потерял мандат из-за расизма

Верховный суд Словакии впервые лишил депутата парламента мандата из-за расистских высказываний и обязал уплатить штраф в размере 10 тыс. евро

Об этом сообщает газета Sme.

Мандата лишили члена праворадикальной партии "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека.

Кроме того, суд обязал депутата выплатить штраф в 10 тісяч евро.

В 2016 году во время радиоэфира Мазурек заявил о "цыганском терроре против порядочных людей".

"150 млн евро идут к людям с цыганской общины. К людям, которые ничего не делают для нашего народа и решили вести асоциальную жизнь и высасывать нашу социальную систему", - отметил депутат.

Стоит отметить, что судебный процесс начался еще в 2017 году. В 2018 году суд обязал Мазурека уплатить штраф в 5 тысяч евро. Тогда чиновник обжаловал приговор.

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