В Словакии депутат потерял мандат из-за расизма
3 сентября, 2019, 20:19
Верховный суд Словакии впервые лишил депутата парламента мандата из-за расистских высказываний и обязал уплатить штраф в размере 10 тыс. евро
Об этом сообщает газета Sme.
Мандата лишили члена праворадикальной партии "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека.
Кроме того, суд обязал депутата выплатить штраф в 10 тісяч евро.
В 2016 году во время радиоэфира Мазурек заявил о "цыганском терроре против порядочных людей".
"150 млн евро идут к людям с цыганской общины. К людям, которые ничего не делают для нашего народа и решили вести асоциальную жизнь и высасывать нашу социальную систему", - отметил депутат.
Стоит отметить, что судебный процесс начался еще в 2017 году. В 2018 году суд обязал Мазурека уплатить штраф в 5 тысяч евро. Тогда чиновник обжаловал приговор.
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