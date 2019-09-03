В России блогера посадили на пять лет за комментарий о детях силовиков
3 сентября, 2019, 17:11
Суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу за комментарий в Twitter в отношении детей российских силовиков к пяти годам тюрьмы
Об этом сообщает Радио Свобода.
Речь идет о комментарии к посту прокремлевского провокатора под ником Голос Мордора, который, пытаясь унизить протестующих против путинского режима, спросил, чем они могут ответить Росгвардии за избиение на митингах.
В свою очередь, Синица в ответ на это отметил, что в отношении детей силовиков также может быть применено насилие.
В результате блогера задержали, следствие против него было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело всего за сутки.
Сам Синица своей вины не признает и намерен обжаловать приговор.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень