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Espreso.tvМирВ России блогера посадили на пять лет за комментарий о детях силовиков

В России блогера посадили на пять лет за комментарий о детях силовиков


фото: zona.media
Суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу за комментарий в Twitter в отношении детей российских силовиков к пяти годам тюрьмы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о комментарии к посту прокремлевского провокатора под ником Голос Мордора, который, пытаясь унизить протестующих против путинского режима, спросил, чем они могут ответить Росгвардии за избиение на митингах.

В свою очередь, Синица в ответ на это отметил, что в отношении детей силовиков также может быть применено насилие.

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В результате блогера задержали, следствие против него было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело всего за сутки.

Сам Синица своей вины не признает и намерен обжаловать приговор.

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