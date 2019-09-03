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Espreso.tvОбществоВ РФ заявляют о новой схеме обмена пленными, - росСМИ

В РФ заявляют о новой схеме обмена пленными, - росСМИ

Украинцев отправят на родину с копиями уголовных дел, а не оригиналами

Об этом сообщают росЗМИ, передает РБК-Украина .

Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с этой схемой вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то пленных отправят в Украину и в Россию с нотариально заверенными их копиями уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

"Это связано с тем, что власти Украины изначально признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не настоящее дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предполагалось первичной схеме, прекратить уголовное преследование своих же граждан ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обмен тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

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