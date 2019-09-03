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Espreso.tvОбществоВ Одесской области маршрутка столкнулась с легковушкой, 5 пассажиров травмированы, из них 2 - дети

В Одесской области маршрутка столкнулась с легковушкой, 5 пассажиров травмированы, из них 2 - дети


фото: npu.gov.ua
В результате столкновения авто с различными телесными повреждениями госпитализированы пять пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

Происшествие произошло сегодня примерно в 10:00 на выезде из Измаила.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель "Renault Master" не выполнил требования дорожного знака и не предоставил преимущества в движении 44-летнему водителю "Audi A6". В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пятеро пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет.

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По данному факту сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 

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