В Крыму ФСБ задержала жителя Львовщины без объяснения причин

3 сентября, 2019, 13:18

Спецслужбы РФ продолжают осуществлять незаконные задержания украинцев при пересечении административной границы с временно оккупированной территории Крыма

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области.

"С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и т.д.", - отметили в СБУ.



После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.

"Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, посещение родственников и т.д. ", - отметили в СБУ.

Также Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.