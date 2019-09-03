В Крыму ФСБ задержала жителя Львовщины без объяснения причин
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области.
"С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и т.д.", - отметили в СБУ.
После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.
При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.
"Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, посещение родственников и т.д. ", - отметили в СБУ.
Также Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.
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