 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ДТП погиб легендарный украинский бард Василий Жданкин

В ДТП погиб легендарный украинский бард Василий Жданкин

В Кременце на Тернопольщине, в результате ДТП погиб обладатель гран-при фестиваля "Червона рута» 1989 году легендарный украинский кобзарь Василий Жданкин

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Маслий.

"В последние годы певец облюбовал езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось последний раз выехал на нем из родного дома, легковая машина сбила его насмерть за каких-то несколько метров от дома, авария произошла там, где казалось, не могла бы никогда произойти ", - написал Маслий.

Отмечается, что кобзарю был 61 год.

Бард пел баритоном и аккомпанировал себе на гуслях. В его репертуаре песни на стихи украинского лемкивского поэта Богдана-Игоря Антонича. А также на стихи украинских классиков и современных поэтов: Тараса Шевченко, Григория Сковороды, Богдана Лепкого, Ивана Малковича, Эдуарда Драча.

Напомним, что осенью 1989 года на заключительном концерте фестиваля "Червона Рута" Жданкин впервые спел "Ще не вмерла Украина" публично.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать