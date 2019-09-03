В ДТП погиб легендарный украинский бард Василий Жданкин
Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Маслий.
"В последние годы певец облюбовал езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось последний раз выехал на нем из родного дома, легковая машина сбила его насмерть за каких-то несколько метров от дома, авария произошла там, где казалось, не могла бы никогда произойти ", - написал Маслий.
Отмечается, что кобзарю был 61 год.
Бард пел баритоном и аккомпанировал себе на гуслях. В его репертуаре песни на стихи украинского лемкивского поэта Богдана-Игоря Антонича. А также на стихи украинских классиков и современных поэтов: Тараса Шевченко, Григория Сковороды, Богдана Лепкого, Ивана Малковича, Эдуарда Драча.
Напомним, что осенью 1989 года на заключительном концерте фестиваля "Червона Рута" Жданкин впервые спел "Ще не вмерла Украина" публично.
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