В бригадах ВСУ будут "ночные" подразделения
Об этом сообщает пресс служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Решением начальника Генштаба определенный четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющие соответствующее оборудование для обучения ночью. Распределение учебного времени в них составит 30/70. То есть 70% общего времени тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью, - отметил первый заместитель начальника ГУ ВСУ полковник Игорь Подолян.
По его словам, также украинских военных учить боя в городе:
"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающих из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе ".
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