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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера (видео)

В аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера (видео)

Во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера

Соответствующие видео обнародовали пассажиры, находившиеся на борту одного из них во время происшествия.

На них видно, что, столкнувшись на взлетно-посадочной полосе, самолеты сцепились крыльями.

Как сообщают со ссылкой на источник РИА Новости , инцидент произошел во время буксировки одного из них.

По предварительным данным, никто из пассажиров в результате аварии не пострадал.

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