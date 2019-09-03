В аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера (видео)
3 сентября, 2019, 17:34
Во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера
Соответствующие видео обнародовали пассажиры, находившиеся на борту одного из них во время происшествия.
На них видно, что, столкнувшись на взлетно-посадочной полосе, самолеты сцепились крыльями.
Как сообщают со ссылкой на источник РИА Новости , инцидент произошел во время буксировки одного из них.
По предварительным данным, никто из пассажиров в результате аварии не пострадал.
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