Украинский боксер пообещал нокаутировать чемпиона мира в 4-х категориях

3 сентября, 2019, 14:48

Украинский боксер Иван Редкач пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриена Бронера

Об этом сообщает EsNews в YouTube.

По словам Редкача, его тренер - знаменитый в прошлом боксер Шейн Мозли готовит его к большим победам и украинцу безразлично, против кого выходить в ринг.

"Мозли? С ним трудно тренироваться. Почему? Он заставляет меня работать, готовиться к большим победам. Нет разницы, с кем я буду драться в следующем бою. Бронер, будь готов, я нокаутирую тебя. Верь мне. Бронер говорит, что это легкий бой для него? Александер говорил подобное. Но мне без разницы, я верю в себя, много работаю с Шейном и нокаутирую Бронера ", - пообещал Редкач.

Поединок украинца против американца в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен состояться в октябре в США.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В января 2019 года американец уступил легендарному филиппинца Мэнни Пакьяо.

В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.