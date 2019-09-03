Украинский боксер пообещал нокаутировать чемпиона мира в 4-х категориях
Об этом сообщает EsNews в YouTube.
По словам Редкача, его тренер - знаменитый в прошлом боксер Шейн Мозли готовит его к большим победам и украинцу безразлично, против кого выходить в ринг.
"Мозли? С ним трудно тренироваться. Почему? Он заставляет меня работать, готовиться к большим победам. Нет разницы, с кем я буду драться в следующем бою. Бронер, будь готов, я нокаутирую тебя. Верь мне. Бронер говорит, что это легкий бой для него? Александер говорил подобное. Но мне без разницы, я верю в себя, много работаю с Шейном и нокаутирую Бронера ", - пообещал Редкач.
Поединок украинца против американца в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен состояться в октябре в США.
29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В января 2019 года американец уступил легендарному филиппинца Мэнни Пакьяо.
В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.
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Напомним, 2 июля украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.
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