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Espreso.tvМирУкраина и Румыния начали совместные военно-морские учения

Украина и Румыния начали совместные военно-морские учения


фото: mil.gov.ua
В Румынии на водах реки Дунай начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы

Об этом сообщает Actmedia.

Сообщается, что военно-морские учения проходят в водах Дуная между украинским городом Измаилом и румынским - Тулча. Учения будут проходить в период с 3 по 7 сентября.

"Примерно 300 военных моряков из Украины и Румынии, начиная со вторника, примут участие в двусторонних учениях под названием "Riverine 2019", - говорится в сообщении.

Присутствующим на учениях будет командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

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