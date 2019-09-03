Украина и Румыния начали совместные военно-морские учения

3 сентября, 2019, 17:57

В Румынии на водах реки Дунай начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы

Об этом сообщает Actmedia.

Сообщается, что военно-морские учения проходят в водах Дуная между украинским городом Измаилом и румынским - Тулча. Учения будут проходить в период с 3 по 7 сентября.

"Примерно 300 военных моряков из Украины и Румынии, начиная со вторника, примут участие в двусторонних учениях под названием "Riverine 2019", - говорится в сообщении.

Присутствующим на учениях будет командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.