У меня есть право вето, - Гончарук о кадровой политике в правительстве
Министры должны сами подбирать себе команду и нести за нее ответственность, заявил премьер-министр в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga.net.
"Каждый министр сам подбирает себе команду. У меня есть право вето на человека, если я считаю, что человек не должен быть частью нашей команды, я об этом честно говорю министру, и мы снимаем этот вопрос. Мы об этом договорились. Такая же договоренность у меня есть с президентом ", - рассказал премьер о кадровой политике в правительстве.
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Гончарук подчеркнул, что "в основном самостоятельно" формирует кадровую политику, но консультируется с президентом Владимиром Зеленским.
"Пока мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится", - заявил Гончарук.
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- Как сказал Гончарук 2 сентября, работа Кабинета министров теперь предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме , а общение чиновников с журналистами пройдет в пресс-центре Кабмина.
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