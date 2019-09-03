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Espreso.tvОбществоУ меня есть право вето, - Гончарук о кадровой политике в правительстве

У меня есть право вето, - Гончарук о кадровой политике в правительстве


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что самостоятельно решает кадровые вопросы в правительстве, но консультируется с президентом

Министры должны сами подбирать себе команду и нести за нее ответственность, заявил премьер-министр в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga.net.

"Каждый министр сам подбирает себе команду. У меня есть право вето на человека, если я считаю, что человек не должен быть частью нашей команды, я об этом честно говорю министру, и мы снимаем этот вопрос. Мы об этом договорились. Такая же договоренность у меня есть с президентом ", - рассказал премьер о кадровой политике в правительстве.

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Гончарук подчеркнул, что "в основном самостоятельно" формирует кадровую политику, но консультируется с президентом Владимиром Зеленским.

"Пока мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится", - заявил Гончарук.

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