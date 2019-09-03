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Espreso.tvОбществоТимошенко не пришла на заседание Рады из-за смерти двоюродной сестры

Тимошенко не пришла на заседание Рады из-за смерти двоюродной сестры

3 сентября лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пришла на заседание Верховной Рады в связи с похоронами двоюродной сестры

Об этом сообщает Информатор.

"К сожалению, сейчас не может быть с нами по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна Тимошенко", - сказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев во время пленарного заседания.

В пресс-службе фракции не объяснили причины отсутствия Тимошенко.

Однако, Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" 3 сентября выразила соболезнования тете Юлии Тимошенко, председателю областной организации политсилы Антонине Ульяхиной по поводу смерти ее дочери - Татьяны Шараповой.

Позже, по данным издания, стало известно, что 3 сентября Тимошенко приехала в Днепр на похороны двоюродной сестры. Прощание с 48-летней Татьяной Шараповой произошло в театре Шевченко в 11:00.

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