Тимошенко не пришла на заседание Рады из-за смерти двоюродной сестры

3 сентября, 2019, 18:55

Об этом сообщает Информатор.

"К сожалению, сейчас не может быть с нами по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна Тимошенко", - сказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев во время пленарного заседания.

В пресс-службе фракции не объяснили причины отсутствия Тимошенко.

Однако, Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" 3 сентября выразила соболезнования тете Юлии Тимошенко, председателю областной организации политсилы Антонине Ульяхиной по поводу смерти ее дочери - Татьяны Шараповой.

Позже, по данным издания, стало известно, что 3 сентября Тимошенко приехала в Днепр на похороны двоюродной сестры. Прощание с 48-летней Татьяной Шараповой произошло в театре Шевченко в 11:00.