Тайсон обвинил "Шахтер" в разрушении его мечты
3 сентября, 2019, 11:55
Бразильский футболист Тайсон возмущен, что сорвался его переход из "Шахтера" в итальянский чемпионат
Об этом Тайсон сообщил в Instagram.
"Поздравляю с концом моей мечты", - написал бразильский футболист после закрытия летнего трансферного окна в Европе.
Тайсоном интересовались итальянские "Милан" и "Рома", но "Шахтер", по неофициальной информации, отказался отпускать своего лидера меньше, чем за 30 млн евро.
Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году за 16 млн евро. С тех пор он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Действующий контракт 31-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.
- Напомним, 2 сентября стало известно, что трансфер бразильца Тайсона из "Шахтера" в "Милан" не будет.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень