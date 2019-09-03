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Espreso.tvСпортТайсон обвинил "Шахтер" в разрушении его мечты

Тайсон обвинил "Шахтер" в разрушении его мечты


фото: shakhtar.com
Бразильский футболист Тайсон возмущен, что сорвался его переход из "Шахтера" в итальянский чемпионат

Об этом Тайсон сообщил в Instagram.

"Поздравляю с концом моей мечты", - написал бразильский футболист после закрытия летнего трансферного окна в Европе.

Тайсоном интересовались итальянские "Милан" и "Рома", но "Шахтер", по неофициальной информации, отказался отпускать своего лидера меньше, чем за 30 млн евро.

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году за 16 млн евро. С тех пор он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Действующий контракт 31-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.

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