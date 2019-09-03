Судью-беглеца Татькова, который имеет элитное имущество по всему миру, уволили из Высшего хозяйственного суда

3 сентября, 2019, 18:45

Высший совет правосудия на заседании 3 сентября освободил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Татьков неоднократно становился фигурантом расследований программы "Схемы: коррупция в деталях", журналисты которой рассказывали о многочисленном элитном имуществе и недвижимости по всему миру, записанных на близкое окружение Виктора Татькова, которое обрастало им параллельно с карьерным взлетом самого судьи.

Основанием для рассмотрения вопроса об увольнении стало письмо Верховной Рады от 16 июля 2019 года, а также представление Высшего совета юстиции от 19 января 2016 г. об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова с должности судьи на основании нарушения требований по поводу несовместимости.

Согласно сообщению, ВРУ освободила Татькова за совершение "существенного дисциплинарного проступка» - на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

В 2016 году постановлением Верховной Рады Виктор Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины в связи с нарушением им требований по поводу несовместимости. Но он почти сразу обжаловал такое решение парламента, аргументируя это нарушением процедуры его принятия.

В частности, аргументом защиты было несвоевременное сообщение Татькова о рассмотрении в парламенте вопроса о его увольнении и которое, соответственно, рассматривалось в отсутствие судьи и без обсуждения. Кроме того, адвокаты Татькова в жалобе отметили, что во время голосования отдельные депутаты голосовали карточками отсутствующих депутатов, то есть "кнопкодавили". 4 июня Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Виктор Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016-го Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Сам Татьков теперь скрывается от украинского правосудия за границей: сначала лечился в Германии, а затем находился в Австрии, где даже попросил политического убежища.

По ходатайству следствия, многочисленное имущество, оформленное на близких и друзей Татькова, было арестовано в рамках уголовного дела. Об этом имуществе в июне 2018 г. впервые рассказали "Схемы" в расследовании "Богатый мир".

30 мая 2019 г. стало известно, что судья Подольского районного суда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества окружения Виктора Татькова - четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе Киева "Новопечерские липки". Эта недвижимость оформлена на Ольгу Братусь и Бориса Катасонова, родителей оперной певицы Анны Братусь - подруги семьи Татькова.

Основанием для такого решения, рассказали в ГПУ, стали доводы о том, что владельцы этого имущества якобы имели свои собственные доходы, чтобы приобрести всю эту недвижимость.

Впрочем, в июне 2019 г. с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест, а сам Татьков вернул себе статус судьи - и, соответственно, судейскую неприкосновенность.

Ранее журналисты обнаружили около сотни объектов в Украине и с десяток в Испании, записанных на родственников и неимущих друзей Виктора Татькова, а позже у его семьи также нашли 60 гектаров земли и полдесятка апартаментов в Испании.