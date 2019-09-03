Создатели "Игры престолов" впервые прокомментировали ляп со стаканчиком кофе в последнем сезоне

3 сентября, 2019, 17:53

Создатели культового сериала от НВО Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Вайс впервые заговорили о анахроничном киноляпе со стаканчиком кофе в кадре четвертого эпизода финального сезона

Об этом сообщает Esquire.

В кадре фэнтезийного сериала "Игра престолов", события которого разворачиваются в далеком от современности времени, в сцене празднования победы героев над Королем Ночи перед Дейнерис стоял современный бумажный стаканчик с кофе. Пользователи сети решили, что это стаканчик из кафе сети Starbucks. Впрочем позже выяснилось, что это чашка кофе от ирландской компании Paper Cup.

Киноляп бурно обсуждался фанатами и в мировых СМИ. Тогда его прокомментировали только представители НПО.

Создатели же самого сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Вайс заговорили о нем только сейчас. Теперь они могут даже шутить над собой.

"Это похоже на такую традицию, которая есть в изготовлении персидских ковров, когда вы делаете небольшую ошибку, ведь только Бог может создать нечто совершенное", - сказал Бениофф.

Он добавил шутя: "Вот, почему я поставил кофейный стаканчик. Это было осознанное, согласованное решение".

Однако сначала они были очень смущены ошибкой. "Мы так много внимания уделяли Дейенерис и Джону Сноу, что просто не видели эту кофейную чашку посреди всего. Сначала мы не поверили своим глазам, потом нам стало стыдно. Как мы пропустили стаканчик посреди кадра? В конце концов, это стало просто смешным. Ошибка, над которой мы теперь иногда смеемся ", - добавил Бениофф.

Киноляп на $2,3 млрд: маркетологи рассказали, сколько заработал Starbucks на случайной рекламе в "Игре престолов"