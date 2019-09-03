Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился экс-футболистом "Арсенала" и "Ювентуса"
3 сентября, 2019, 12:18
Бывший форвард "Арсенала" и "Ювентуса" Никлас Бендтнер перешел в датский "Копенгаген", который сыграет с "Динамо" в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный сайт "Копенгагена" .
Никлас Бендтнер перешел в датский клуб из норвежского "Русенборга". Соглашение "Копенгагена" с 31-летним форвардом рассчитано до конца года.
Бендтнер известный по выступлениям за английский "Арсенал", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург". Также он выступал за английские "Бирмингем", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест".
На счету Бендтнера 81 матч и 30 голов за сборную Дании,
- Напомним, что кроме "Копенгагена", на групповом раунде Лиги Европы "Динамо" встретится со шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано".
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