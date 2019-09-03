Шустер рассказал подробности о своем новом ток-шоу

3 сентября, 2019, 16:13

Журналист Савик Шустер рассказал подробности своего возвращения на телевизионные экраны

Об этом сообщает Lb.ua.

По его словам, восстановление передачи было инициативой телеканала "Украина". В пятницу, 6 сентября, выйдет первый после трехлетнего перерыва выпуск его ток-шоу.

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли навстречу. Нам сказали, что они хотели бы, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", - сказал Шустер.

В результате переговоров стороны вышли на подписание двухлетнего контракта с возможностью продления на третий.

Он признался, что предложение канала "Украина" было щедрым и позволило не экономить. Он также рассказал, что о восстановлении кабельного канала 3S сейчас речь не идет.

Программа Шустера "Свобода слова" сначала выходила на ICTV, потом на "Интере" (под названием "Свобода Савика Шустера"). В 2008 году, когда ведущий перешел на "Украину", ток-шоу изменило название на "Шустер LIVE". Затем программа перебралась на "Первый национальный", потом опять на "Интер", потом опять на "Первый национальный".

С 1 января 2015 г. государственный телеканал отказался продлевать контракт с Шустером, и он перешел на телеканал 24.

24-й канал отказался от "Шустер Live" после эфира 13 февраля 2015 г., когда российский журналист Максим Шевченко сделал несколько заявлений о "карательных операциях" и "братоубийственной войне" на Донбассе. Тогда Шустера взяли на 112-й канал, откуда он в сентябре 2015 г. перешел на "1 + 1". Однако программу очень быстро сняли с эфира, и она осталась на кабельном канале "3s".

В конце 2016 г. Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера отменил суд.