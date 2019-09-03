Россияне, причастные к планам финансирования итальянских правых, связаны с Путиным, - СМИ

3 сентября, 2019, 15:54

Двое россиян, которые стоят за предложенным Россией нефтяным соглашением, средства из которого должны были пойти на финансирование правых сил Италии, связаны с российским президентом Владимиром Путиным

Об этом пишет издание BuzzFeedNews.

В июле издание обнародовало аудиозапись, на которой помощник министра внутренних дел Матео Сальвини Джанлука Савоини говорит о планах использовать средства, полученные из российской нефтяной сделки, на финансирование крайней правой партии Сальвини Lega на европейских выборах.

Сейчас это дело расследует миланская прокуратура. Теперь, по результатам совместного расследования изданий BuzzFeedNews, Bellingcat и the Insider, журналисты утверждают, что двое из трех россиян, с которыми помощник политика и еще двое итальянцев говорили в московской гостинице, - это Андрей Харченко и Илья Якунин.

Они связаны с российским националистом Александром Дугиным и Владимиром Плыгиным, которые, в свою очередь, входят в ближний круг Путина, пишет издание.

Ни Дугина, ни Плыгина нет на аудиозаписи, однако об обоих собеседники вспоминали.

Один из голосов, пока неидентифицированный, сказал, что ему нужно будет «зеленый свет» от Плыгина перед тем, как продолжать переговоры.

За день до встречи Дугин фотографировался с Савоини, в то время как Сальвини, как сообщается, встречался с вице-премьер-министром России Дмитрием Козаком в кабинете Плыгина. Отмечается, что в комментарии the Insider Плыгин заявил, что не имеет никаких связей с этими людьми.

Харченко, Якунин и Дугин не ответили на просьбу о комментарии. Матео Сальвини не посещал встречу в московском отеле, но был в то время в российской столице. Он отказался отвечать на вопрос о том, знал ли о разговоре итальянских политиков или о предложенной нефтяной сделке.

Якунина и Харченко определили, сравнивая их голоса с другими записями. Так, голос Якунина можно услышать в интервью, которое он проводил с российским телеканалом "Архыз24" в декабре 2017 года. Образец голоса Харченко the Insider получил из записи телефонного разговора в прошлом месяце. Эти записи анализировало издание Bellingcat, сравнивая интонирование голосов, манеру речи и звуковую частоту.