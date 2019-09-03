Растаможка "евроблях" принесла госбюджету почти 8 млрд грн

3 сентября, 2019, 11:35

В государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 поступило 7,1 млрд грн за растаможивание авто, а за декабрь 2018 - 861, 5 млн грн

Такие данные приводит Государственная казначейская служба Украины.

В государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 поступило 7,1 млрд грн за растаможивание транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных под таможенный режим транзита или временного ввоза ( "евроблях").

В декабре 2018 поступления от растаможивания "евроблях" составили 861, 5 млн грн.

Госказначейство учитывает только данные по автомобилям, которые были ввезены 1 января 2015 до дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Закон о льготном растаможивании автомобилей был принят в 2018 году. По данным ГФС, за льготный период растаможка авто с 25 ноября 2018 до 22 февраля 2019 оформлено более 218 тыс. транспортных средств.

После этого, с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению 50% -й ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств.