Радиация возле понтонов с полигона под Архангельском значительно выше нормы, - СМИ
3 сентября, 2019, 22:24
Радиационный фон возле двух понтонов, выброшенных на берег в Архангельской области РФ после взрыва ракеты в Белом море, превышает норму во много раз
Об этом сообщает в YouTube агентство "Беломорканал", журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.
По их данным, днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.
"Гринпис" называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.
Понтоны расположены в устье реки Верховцы на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, вокруг понтонов нет ограждения, охраны.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
- Позже врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва на полигоне в России.
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