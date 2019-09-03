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Espreso.tvМирРадиация возле понтонов с полигона под Архангельском значительно выше нормы, - СМИ

Радиация возле понтонов с полигона под Архангельском значительно выше нормы, - СМИ

Радиационный фон возле двух понтонов, выброшенных на берег в Архангельской области РФ после взрыва ракеты в Белом море, превышает норму во много раз
Об этом сообщает в YouTube агентство "Беломорканал", журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.

По их данным, днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

"Гринпис" называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховцы на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, вокруг понтонов нет ограждения, охраны.

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