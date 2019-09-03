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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества нардепов до 300

Рада предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества нардепов до 300

Нардепы проголосовали за включение в повестку дня законопроекта №1017 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы и о его направлении в Конституционный Суд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" проголосовали 258 нардепов.

В частности, законопроект предлагает уменьшить состав народных депутатов Украины до трехсот.

Также предлагается изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины.

Также должен быть введен такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

Если закон будет принят, будет изменена избирательная система и закреплена пропорциональная система на парламентских выборах.

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