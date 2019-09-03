 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект о законодательной инициативе народа

Рада предварительно поддержала законопроект о законодательной инициативе народа


фото: rada.gov.ua
Нардепы проголосовали за включение в повестку дня законопроекта №1015 о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (по поводу законодательной инициативы народа) и о его направлении в Конституционный Суд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующее решение проголосовали 338 нардепов.

"Перечень субъектов права законодательной инициативы, определенный на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти. Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украина, таким субъектом, как народ", - объясняют авторы законопроекта.

Законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в Конституцию Украины, а именно - в статью 93 Конституции Украины по поводу народной законодательной инициативы.

Итак, если он будет принят, вносить законопроекты в парламент смогут все граждане Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать