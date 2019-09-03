Рада предварительно поддержала законопроект о законодательной инициативе народа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующее решение проголосовали 338 нардепов.
"Перечень субъектов права законодательной инициативы, определенный на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти. Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украина, таким субъектом, как народ", - объясняют авторы законопроекта.
Законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в Конституцию Украины, а именно - в статью 93 Конституции Украины по поводу народной законодательной инициативы.
Итак, если он будет принят, вносить законопроекты в парламент смогут все граждане Украины.
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