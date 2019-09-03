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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект о консультативных органах

Рада предварительно поддержала законопроект о консультативных органах

3 сентября нардепы проголосовали за включение в повестку дня законопроекта №1028 консультативных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За проголосовали 264 нардепа.

В частности законопроект позволит парламента образовывать консультативные органы и профессиональные экспертные группы, которые будут оказывать помощь депутатам в различных отраслях.

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