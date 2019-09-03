Рада предварительно поддержала отмену адвокатской монополии

3 сентября, 2019, 13:17

Верховная Рада проголосовала за включение в повестку дня и отправки законопроекта об отмене адвокатской монополии на рассмотрение в Конституционный суд

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Рада включила в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) и о его направлении в Конституционный Суд Украины. "За" проголосовали 337 нардепов.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию.

Поэтому предлагается изъять из Конституции Украины часть пятую статьи 131-2, по которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

Также законопроект предлагает исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.

Отмечается, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

"Принятие и утверждение законопроекта в представленной редакции обеспечат системность, полноту, четкость и непротиворечивость конституционного регулирования общественных отношений", - добавляют авторы законопроекта.