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Espreso.tvОбществоРада направит в КС проект закона о прекращении полномочий депутатов из-за кнопкодавства

Рада направит в КС проект закона о прекращении полномочий депутатов из-за кнопкодавства

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины проект закона №1027 о внесении изменений в Конституцию Украины с дополнительными основаниями для увольнения народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали направление на вывод в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в ст. 81 Конституции о прекращении полномочий народного депутата Украины.

Инициатива предусматривает дополнение ст. 1027. В частности, дополнительными причинами для увольнения депутата может быть смерть, неличное голосование, то есть голосование вместо другого народного депутата, и прогулы.

"За" это решение проголосовали 272 депутата.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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