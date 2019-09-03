Рада направит в КС проект закона о прекращении полномочий депутатов из-за кнопкодавства

3 сентября, 2019, 19:40

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины проект закона №1027 о внесении изменений в Конституцию Украины с дополнительными основаниями для увольнения народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали направление на вывод в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в ст. 81 Конституции о прекращении полномочий народного депутата Украины.

Инициатива предусматривает дополнение ст. 1027. В частности, дополнительными причинами для увольнения депутата может быть смерть, неличное голосование, то есть голосование вместо другого народного депутата, и прогулы.

"За" это решение проголосовали 272 депутата.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.