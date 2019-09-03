Рада направит в КС проект закона, который позволит Зеленскому назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР
3 сентября, 2019, 14:11
Народные депутаты поддержали направление на заключение в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления полномочий президента назначать на должности и увольнять глав НАБУ и ГБР
Соответствующее решение приняли во время второй сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV
"За" это решение проголосовали 282 нардепа.
Проект Закона предусматривает внесение изменений в ст. 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять из должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований).
Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский .
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