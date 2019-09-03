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Espreso.tvОбществоРада направит в КС проект закона, который позволит Зеленскому назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР

Рада направит в КС проект закона, который позволит Зеленскому назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР


фото: Reuters
Народные депутаты поддержали направление на заключение в Конституционный Суд проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления полномочий президента назначать на должности и увольнять глав НАБУ и ГБР

Соответствующее решение приняли во время второй сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV

"За" это решение проголосовали 282 нардепа.

Проект Закона предусматривает внесение изменений в ст. 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять из должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований).

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский .

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