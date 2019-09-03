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Espreso.tvОбщество"Заставили снять эту тряпку": в Германии украинцы схватили мужчину в футболке "ДНР"

"Заставили снять эту тряпку": в Германии украинцы схватили мужчину в футболке "ДНР"

В городе Ульм на выходе из магазина заметили мужчину в футболке террористической организации "ДНР "

Видео обнародовала сообщество "ХС Харьков" в Facebook.

"Мы с друзьями стояли в очереди в кассу и заметили, что в Германии увидеть было невозможно - флаг" ДиНиРы ". Вышли из магазина и пытались вызвать полицию. Полиция сработала примерно как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, они граждане Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я попытался отобрать, а оно при первой возможности быстро убежало ", - говорится в сообщении.

 

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