"Не подведем": Зеленский поблагодарил депутатов за снятие неприкосновенности

3 сентября, 2019, 13:51

Соответствующее сообщение он сделал в Facebook.

Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности. Спасибо фракции партии «Слуг народа». Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем ", - говорится в сообщении президента.

Зеленский добавил, что украинцы получили парламент, "в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет" касты неприкасаемых ".

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.