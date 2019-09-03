"Есть определенный успех": МИД раскрыло детали переговоров советников "нормандской четверки"
3 сентября, 2019, 07:17
На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне
Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ .
"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - заявил министр.
Пристайко отметил, что Украина собирается сконцентрировать свои усилия для разведения сил в Станице Луганской.
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