"Есть определенный успех": МИД раскрыло детали переговоров советников "нормандской четверки"

3 сентября, 2019, 07:17

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ .

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - заявил министр.

Пристайко отметил, что Украина собирается сконцентрировать свои усилия для разведения сил в Станице Луганской.