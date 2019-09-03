"Чтобы продемонстрировать поддержку": в Украину идут сенаторы США, которым запрещен въезд в РФ

3 сентября, 2019, 08:14

В Украину собираются прибыть два американских сенатора - Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию.

Об этом в Twitter сообщил Крис Мерфи.

"Россия не впустила нас, но с Рон Джонсоном мы на этой неделе посетим Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двустороннюю поддержку нового украинского правительства и продолжение диалога между Белградом и Приштиной", - говорится в сообщении.