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Espreso.tvОбщество"Чтобы продемонстрировать поддержку": в Украину идут сенаторы США, которым запрещен въезд в РФ

"Чтобы продемонстрировать поддержку": в Украину идут сенаторы США, которым запрещен въезд в РФ

В Украину собираются прибыть два американских сенатора - Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию.

Об этом в Twitter сообщил Крис Мерфи.

"Россия не впустила нас, но с Рон Джонсоном мы на этой неделе посетим Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двустороннюю поддержку нового украинского правительства и продолжение диалога между Белградом и Приштиной", - говорится в сообщении.

 

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