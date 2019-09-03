"Чтобы продемонстрировать поддержку": в Украину идут сенаторы США, которым запрещен въезд в РФ
3 сентября, 2019, 08:14
В Украину собираются прибыть два американских сенатора - Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию.
Об этом в Twitter сообщил Крис Мерфи.
"Россия не впустила нас, но с Рон Джонсоном мы на этой неделе посетим Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двустороннюю поддержку нового украинского правительства и продолжение диалога между Белградом и Приштиной", - говорится в сообщении.
Russia would not let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina . I'm in Berlin today for meetings first.- Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 2 сентября 2019
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