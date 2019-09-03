"Богдан мозолит ухо президенту": "кварталовец" Пикалов рассказал, как Зеленский отреагировал на шутки экс-коллег
Об этом Александр Пикалов рассказал в интервью " Украинской правде".
Так, актер отметил, что конфликтов с политиками из-за того, что над ними шутят, не было. Но было "много претензий". В частности, претензии выдвигал Виталий Кличко.
"И Жене (Кошевому, - ред.), и через меня. Мы с ним общались, он не очень согласен с тем, что мы делаем. Азаров когда пришел на концерт и не досидел до конца. Встал и ушел. Он с таким лицом сидел серьезным, а потом встал и ушел ", - рассказал Пикалов.
Актер также отметил, что ему передавали слова об обидах Порошенко.
На вопрос журналистов, выражал ли возмущение Зеленский из-за шуток о том, как ему на ухо что-то постоянно шепчет Богдан, Пикалов отметил: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что [...] немного кольнуло. Но" назвался груздем, полезай в кузов ".
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