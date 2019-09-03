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Espreso.tvОбществоПравительство повышает зарплаты учителей с 2020 года

Правительство повышает зарплаты учителей с 2020 года


фото: ukranews
Кабинет министров Украины опубликовал текст постановления об увеличении размеров окладов педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам начиная с 2020 года

Об этом сообщается на сайте правительства.

Планируется поэтапное повышение уровня оплаты труда педагогам и научным деятелям до 2023 года. Таким образом, к 2023 году размер оклада работников низкой квалификации должен составлять 4 прожиточных минимума, установленных на этот год. Размер оклада самого низкого по квалификации работника образовательной сферы должен быть на 25% ниже.

"Однако, учитывая финансовые возможности государства, такие размеры оплаты труда невозможно установить одновременно и в течение одного финансового года", - сообщают в Кабмине.

  • Напомним, что ранее Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий тем украинцам, которые имеют трудовой стаж более 30-35 лет, но в течение работы получали низкие зарплаты.
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