Правительство повышает зарплаты учителей с 2020 года

3 сентября, 2019, 17:55

Кабинет министров Украины опубликовал текст постановления об увеличении размеров окладов педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам начиная с 2020 года

Об этом сообщается на сайте правительства.

Планируется поэтапное повышение уровня оплаты труда педагогам и научным деятелям до 2023 года. Таким образом, к 2023 году размер оклада работников низкой квалификации должен составлять 4 прожиточных минимума, установленных на этот год. Размер оклада самого низкого по квалификации работника образовательной сферы должен быть на 25% ниже.

"Однако, учитывая финансовые возможности государства, такие размеры оплаты труда невозможно установить одновременно и в течение одного финансового года", - сообщают в Кабмине.