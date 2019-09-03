Правящая партия Грузии определилась с кандидатурой следующего премьера
3 сентября, 2019, 10:44
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гиорги Гахарию своим кандидатом в премьер-министры
Об этом сообщает Радио Свобода .
Председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили подал кандидатуру 3 сентября после окончания одночасовой сессии политического совета партии.
Напомним, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку , пробыв в должности чуть больше года. Он заявил, что "выполнил свою миссию".
Мамука Бахтадзе руководил правительством Грузии с июня 2018 года. Он был четвертым премьер-министром правительства "Грузинской мечты" после Бидзины Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Гиорги Квирикашвили.
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