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Espreso.tvМирПравящая партия Грузии определилась с кандидатурой следующего премьера

Правящая партия Грузии определилась с кандидатурой следующего премьера


фото: 1tv.ge
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гиорги Гахарию своим кандидатом в премьер-министры

Об этом сообщает Радио Свобода .

Председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили подал кандидатуру 3 сентября после окончания одночасовой сессии политического совета партии.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку , пробыв в должности чуть больше года. Он заявил, что "выполнил свою миссию".

Мамука Бахтадзе руководил правительством Грузии с июня 2018 года. Он был четвертым премьер-министром правительства "Грузинской мечты" после Бидзины Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Гиорги Квирикашвили.

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