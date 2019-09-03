Правящая партия Грузии определилась с кандидатурой следующего премьера

3 сентября, 2019, 10:44

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гиорги Гахарию своим кандидатом в премьер-министры

Об этом сообщает Радио Свобода .

Председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили подал кандидатуру 3 сентября после окончания одночасовой сессии политического совета партии.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку , пробыв в должности чуть больше года. Он заявил, что "выполнил свою миссию".

Мамука Бахтадзе руководил правительством Грузии с июня 2018 года. Он был четвертым премьер-министром правительства "Грузинской мечты" после Бидзины Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Гиорги Квирикашвили.