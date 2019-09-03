Порошенко и "ЕС" не распространяли фейков о Портнове, - адвокат

3 сентября, 2019, 14:17

Игорь Головань отрицает, что пятый президент и "Европейская Солидарность" распространяли недостоверную информацию об экс-главе АП Андрее Портнову

Об этом адвокат Петра Порошенко написал в своем блоге на " Украинской правде".

Игорь Головань ответил на исковое заявление Портнова, в которой последний утверждает, что Петром Порошенко, партией "Европейская солидарность" и телеканалом "Прямой" были распространены о Портнове недостоверные негативные сведения, и требует опровергнуть якобы утверждение такого содержания: "Материалы" дела моряков ", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василий Небензю ".

Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений Российской Федерации вредит чести и достоинству.

Адвокат Головань в тексте отзыва подробно анализирует правовые нормы и приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Портнова, предъявленных к Порошенко.

По словам адвоката, отсутствует событие правонарушения. К тому же, Порошенко не является автором и распространителем соответствующей информации. Распространенная информация является достоверной, а Портнов не довел ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами. Распространенная информация не является негативной, а Портнов не довел ее негативный характер надлежащими и допустимыми доказательствами. Распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

Адвокат Порошенко просит отказать в полном объеме в удовлетворении иска Портнова.