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Espreso.tvОбществоПограничники со стрельбой задержали 24 нелегалов из Азии (видео)

Пограничники со стрельбой задержали 24 нелегалов из Азии (видео)

Пограничники задержали 24 нелегальных мигранта из стран Азии, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно сообщению, в семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный на Закарпатье пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.

Правонарушителей задержали и доставили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, которая выдвинулась на помощь наряду с подразделения, задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Отмечается, что при задержании три человека, которые сопровождали мигрантов, пытались сопротивляться и совершали провокационные действия, чтобы помешать пограничникам задержать правонарушителей. Пограничники применили оружие.

"Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность в отношении возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу", - отметили в ГПСУ.

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