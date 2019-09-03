Пограничники со стрельбой задержали 24 нелегалов из Азии (видео)

3 сентября, 2019, 17:50

Пограничники задержали 24 нелегальных мигранта из стран Азии, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно сообщению, в семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный на Закарпатье пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.

Правонарушителей задержали и доставили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, которая выдвинулась на помощь наряду с подразделения, задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Отмечается, что при задержании три человека, которые сопровождали мигрантов, пытались сопротивляться и совершали провокационные действия, чтобы помешать пограничникам задержать правонарушителей. Пограничники применили оружие.

"Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность в отношении возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу", - отметили в ГПСУ.