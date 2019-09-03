ПЦУ опровергла фейк о запрете венчаться в високосный год

3 сентября, 2019, 12:26

Никаких запретов на венчание в следующем - 2020 - году за его "високосность" не имеет

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ в Facebook.

"2020 год из-за определенных законов физики и астрономии будет иметь на 1 календарный день больше, чем 3 предыдущих года, и поэтому его называют високосным. Однако, к Таинству брака, церковным канонам и веры в целом эта календарная особенность не имеет никакого отношения. Поэтому, наделять високосный год некими "мистическими, волшебными" свойствами - это суеверие, и те, кто считает такой год "неудачным" для любых дел и начинаний, в том числе, для заключения брака - очень ошибаются ", - пояснили в церкви.

Отмечается, что никаких запретов на венчание в 2020-м Церковью не налагается, и венчание совершаться в обычном порядке, за исключением периода постов и дней, когда венчание не совершаются.

"Семейное счастье не зависит от нумерации года, названия месяца или даты заключения брака. Оно зависит от любви, веры, уважения и терпения супругов. Поэтому, женитесь на здоровье и не откладывайте своего счастья из-за предрассудков", - добавили в Православной церкви Украины .