Обнародован постер фильма о Голодоморе, снятого в копродукции Польши, Украины и Великобритании

3 сентября, 2019, 19:06

Исторический триллер Агнешки Холланд о Голодоморе "Цена правды" ("Gareth Jones"), снятый в копродукции Польши, Украины и Великобритании, выйдет в широкий украинский прокат 28 ноября

Постер распространила пресс-служба Госкино.

Исторический триллер "Цена правды" сняла польский режиссер Агнешка Холланд.

Картина рассказывает историю молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине.

С украинской стороны фильм продюсировал Егор Олесов (компания Kinorob при поддержке Госкино).

Мировая премьера картины состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Права на показ картины уже приобрели страны Северной Америки, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, скандинавские страны, Япония, Испания, Португалия, Греция, страны Среднего Востока, бывшей Югославии, Болгария и Индия.